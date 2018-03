Nieuwpoortse Thomassjop is in de eerste plaats gezellig

NIEUWPOORT • Het Thomashuis in Streefkerk heeft sinds deze maand in Nieuwpoort een eigen dagbesteding voor zijn bewoners: de Thomassjop.

De Thomassjop is een winkel waar iedereen kan binnenwandelen voor een kop koffie. De artikelen zijn het resultaat van creatieve ideeën van medewerkers en de ijver van bewoners: originele cadeautjes voor vriendelijke prijzen, aansluitend bij het seizoen.

Bak koffie

Medewerkster Crista Scherpenisse: "Maar eigenlijk gaat het ons niet in de eerste plaats om de verkoop. Ik heb liever dat iemand hier een bak koffie komt drinken en tegen een bewoner zegt: 'Wat maakt jij iets moois!' Dan zijn ze trots. We willen de wereld van de bewoners vergroten en verbinding met de gemeenschap bevorderen." Aanvankelijk had het Thomashuis geen eigen dagbesteding. Bewoners gingen naar dagbesteding van Syndion of zorgboerderijen.

Tweede gezin

Crista: "We hadden de wens dit zelf aan te bieden, volgens onze eigen visie. We vinden het belangrijk dat onze bewoners een leuke, zinvolle dagbesteding hebben. Ik werk al dertig jaar in de zorg en merk dat ik hier veel meer persoonlijke aandacht kan geven. Dit is gewoon mijn tweede gezin, ook doordat we heel kleinschalig zijn. We werken met twee medewerkers per zes bewoners. Bij mijn andere werkgever is dat één op tien en moet ik ook veel meer achter een computer zitten. In het Thomashuis zijn we niet zo erg van de regeltjes: we maken geen verslagen, doen geen overdracht."

Winkelpand

Vorig jaar april begon het Thomashuis met het aanbieden van één dag per week dagbesteding. Crista: "Dat was in Ameide, pionieren in een leegstand pand van een collega. Die ene dag beviel zo goed dat we er drie dagen van maakten. De locatie in Ameide was tijdelijk, om uit te proberen. Het budget was nul. Toen kwam er in de Vlietstraat in Nieuwpoort een winkelpand leeg. Met veel gekregen spullen hebben we het hier ingericht. We financieren dit uit de pgb's van bewoners, net als dagbesteding elders."

Picknicken

Van de drie dagen dagbesteding brengen de bewoners er 2,5 in de Thomas-sjop door. Tenzij ze een ander spontaan idee hebben. "Als het mooi weer is en een van ons krijgt het idee te gaan picknicken aan de Lek, dan doen we dat", zegt Crista vrolijk. "Want de bewoners staan centraal." De openingstijden zijn dus wisselend. "Als het bord buiten staat, zijn we open."

Op het programma staan creatieve activiteiten die leuke cadeaus voor de winkel opleveren. Verder gaan bewoners onder andere zwemmen, fitnessen en zwerfvuil prikken in Nieuwpoort.

Versierde tas

En wat vinden de bewoners er zelf van? "Ik vind het leuk in de Thomassjop", zegt Machiel Stam. Hij is druk bezig met het versieren van een papieren tas. Machiels klant krijgt een unieke verpakking voor haar aankoop.