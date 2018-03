Stemmen voor Rabobank Clubkas Campagne

REGIO • Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden organiseert dit jaar voor de zesde keer de Rabobank Clubkas Campagne.

Verenigingen en stichtingen uit deze regio, actief op het gebied van sport, cultuur of maatschappij, hebben zich hiervoor kunnen inschrijven. En dat hebben ze massaal gedaan.

Iedere stem telt

545 verenigingen en stichtingen hebben zich aangemeld. Het is nu aan de leden van de bank. Op 27 maart ontvangt ieder lid van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden per post een stemkaart met een unieke inlogcode. Deze stemkaart geeft recht op het uitbrengen van vijf stemmen. De leden hebben tot en met 10 april de tijd om op hun favoriete club(s) te stemmen.

Creativiteitsprijs

Clubs die op een originele manier campagne voeren kunnen een extra bijdrage verdienen. Zij kunnen een ludieke actie bedenken om zoveel mogelijk stemmen te werven. Deze acties dienen zij op social media te delen met #RaboClubkas.

Groeiende belangstelling

"In 2013 werd de Rabobank Clubkas Campagne voor het eerst door onze bank georganiseerd. Toen deden er 354 clubs mee en brachten 3.074 leden 14.774 stemmen uit . Vorig jaar waren dit al 513 clubs en nu zit de Rabobank op 545 clubs. Ook het aantal stemmende leden is sinds het begin verdubbeld. Goed om te zien dat campagne steeds bekender wordt onder onze verenigingen en stichtingen. Door het beschikbaar stellen van 100.000 euro geven wij hen een steuntje in de rug", aldus Martijn Spijk, directievoorzitter Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Fotobijschrift:

De Rabobank helpt clubs bij het voeren van campagne en stelt promotiemateriaal beschikbaar. Edwin Marcus haalt namens vv Nieuw-Lekkerland een pakket op.