Leerlingen Rehobotschool Groot-Ammers sluiten project zingend af

GROOT-AMMERS • De leerlingen van CBS Rehoboth uit Groot-Ammers hebben woensdag 21 maart de projectweken over landen afgesloten met het zingen van een lied.

Iedere groep zingt een couplet over het land waar ze over gewerkt hebben. 's Avonds was er een projectavond waarop ouders, familieleden en overige belangstellenden het werk van de kinderen konden bekijken.