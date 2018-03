CBS Het Kompas uit Lexmond maakt herrie voor Liliane Fonds

LEXMOND • CBS Het Kompas uit Lexmond heeft woensdag 21 maart meegedaan aan de actie van het Liliane Fonds 'Wij trekken aan de bel'. De basisschoolleerlingen maakten één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters en trommels.

Zo vroegen zij aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen.

Op deze ochtend was er ook een taartenbakwedstrijd voor de bovenbouwgroepen, bedacht door de leerlingenraad. De jury bestond uit: Marijke (bakkerij Van Dijk Lexmond), Harriët (taartenmaakster) juf Netty en twee leerlingen van de leerlingenraad. De kinderen hadden thuis prachtige taarten en cakes gemaakt.

De 1e prijs ging naar Thijs, de 2e prijs was voor Caroline en de gedeelde 3e prijs was voor Nika, Carin en Minke. In de onderbouwgroepen waren er in de klas koekjes, mini cupcakes en muffins gemaakt. Na afloop werden alle lekkernijen verkocht voor het goede doel. De actie heeft bijna 400 euro opgebracht voor het Liliane Fonds.