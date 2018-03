Nieuwkomer DemocratenGorinchem meteen de grootste

GORINCHEM • Nieuwkomer DemocratenGorinchem is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem meteen als grootste uit de bus gekomen, zij het nipt. De onderlinge verschillen in Gorinchem waren uiterst klein.

DemocratenGorinchem en Stadsbelang hebben beide vier zetels behaald. Het onderlinge verschil was slechts 28 stemmen. Tussen VVD en CU was het verschil nog kleiner: 22 stemmen.

ZETELVERDELING GORINCHEM

DemocratenGorinchem: 4 (16,5%)

Stadsbelang: 4 (16,3%)

PvdA: 3 (10,7%) - een verlies van twee zetels voor de PvdA

VVD: 3 (10%)

CU: 3 (9,9%)

CDA: 2 (8,9%)

SP: 2 (8%)

D66: 2 (7,1%)

Groen Links: 1 (6,3%)

Gorcum Actief: 1 (5,8%)

SP en Groen Links verloren allebei één zetel.