Bloemen voor jubilaris Adrie de Waard bij WIK Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Bij jaarlijkse algemene ledenvergadering werd Adrie de Waard in de bloemen gezet. Adrie is 25 jaar lid van de gymnastiekvereniging WIK Groot-Ammers.

Ze is begonnen bij de gym, daarna doorgegaan naar de aerobics. Ook is Adrie jaren bestuurslid geweest en is ze nog steeds vrijwilliger bij de club.