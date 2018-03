Jongens willen goed trapveld, hondenbezitters een speelveld (voor hun honden)

MOLENWAARD • Negen jongens uit groep acht van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf en hun meester Wietse Blok vroegen dinsdag 20 maart tijdens de raadsvergadering van Molenwaard om een beter trapveld. Krijn Berkouwer uit Nieuw-Lekkerland vroeg namens hondenbezitters om een speelveld voor hun honden.

Nathan de Vries (12) uit Bleskensgraaf maakte gebruik van het inspreekrecht voor burgers. Hij vertelde het college en de raadsleden dat er veel problemen zijn met het sportveld naast zijn school. "Er zitten veel putten in het veld, daardoor is voetballen gevaarlijk. Er zijn ook bandensporen en molshopen. Op het kleine veld is met oud en nieuw een groot vuur gemaakt, veel sporen zie je daar nog van. Ook liggen er glasscherven. Pas had een kind een scherf in zijn voetbalschoen."

Zonder glasscherven

Er zijn meer problemen, vertelde Nathan. "Het skatepark is kapot, de doelen van het voetbalveldje zijn aan vervanging toe. Mensen laten hun hond er loslopen, honden gaan er poepen. We willen dat het verboden wordt voor loslopende honden. Ook zouden we graag een schoon en droog veld willen, zonder glasscherven en grote plassen. We willen een plek waar we kunnen voetballen, ook voor anderen in het dorp. En een voetbalkooi."

Voetbalkooi

Nathan nodigde het college en de raadsleden uit om eens naar het veld te komen kijken en te overleggen. Een klasgenoot liet op een groot papier foto's zien van de huidige situatie. Alle raadsleden kregen een papier met foto's van de modderplassen en bandensporen. Op de achterkant hadden de jongens foto's geplaatst van onder andere een voetbalkooi en een mooi grasveld, onder de kop 'Wat wij graag willen'.

Baggerbende

Jonette Korevaar (CDA): "Ik schrok van een foto die jullie ons hebben gegeven; dat het veld er na één dag regen zo uitziet, dat klopt niet. Een baggerbende. En hoe komt het dat de doelen los staan?" Nathan: "Dat doen jongeren."

Geen kunstgras

CU-raadslid Erik Jonger wilde weten of de jongens kunstgras willen of gewoon gras. Nathan: "Kunstgras hoeft niet per se hoor." In antwoord op een vraag van Ineke van der Have (VVD) vertelde hij dat zijn klas nog niet met de klankbordgroep heeft overlegd.

Zonder meiden

Joke Stravers (GBM) wilde weten waar de meiden uit Nathans klas waren. Nathan moest het antwoord schuldig blijven. Stravers raadde de jongens aan om het onderwerp met de klankbordgroep te bespreken. "Er zit nog geld in de pot."

Schade vreugdevuur

Bas de Groot (SGP) vroeg Nathan: "Zou je de meisjes willen vragen of die ook nog wensen hebben? Het zou mooi zijn als die ook komen spelen op het veld." Ook vroeg De Groot zich af of het veld wel een geschikte locatie is voor een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. "Ik hoorde dat er toen behoorlijk wat schade is ontstaan en dat die niet is hersteld."

Veld ophogen

Wethouder Kees Boender kon melden dat hij afgelopen zaterdag bij het veld was gaan kijken. "Ik heb overlegd met de mensen van de buitendienst. Er is drainage aangelegd, maar ik heb begrepen dat er een halve tot hele meter grond op gereden moet worden, omdat het veld te laag ligt. De drainage heeft verstopt gezeten maar is doorgespoten. En we hebben een buitengewoon nat seizoen gehad. Met het veldje in Brandwijk zijn er vergelijkbare problemen."

Nieuwe doelen

Boender kon verder melden dat de schade die door het stoken van een vreugdevuur is aangericht, is besproken met onder andere de klankbordgroep. "Er wordt over gesproken of er een oplossing kan komen en of er een alternatieve locatie is. De doelen zijn meerdere keren stuk gegaan. Er liggen nieuwe doelen klaar in de gemeentewerkplaats, met stevigere verankering. Nog voor Pasen proberen we het veld te egaliseren en daarna plaatsen we doelen."

Klankbordgroep

De wethouder beloofde de jongens 'een goed bruikbaar speelveld' waar zij in het voorjaar weer gebruik van kunnen maken. Ook zij hij: "Ik kom graag een keer naar jullie toe om de situatie te bespreken." Burgemeester Dirk van der Borg voegde toe dat afstemming met de klankbordgroep een goede zaak zou zijn.

Hondenveldje

Tweede inspreker van de avond was hondenbezitter Krijn Berkouwer uit Nieuw-Lekkerland. "Ik spreek namens Jack, drie of vier Tommies en nog vijftien andere honden", meldde hij. De honden willen graag een veld waarop ze los mogen rennen. Zo'n veld hadden ze, op een terrein waar huizen moeten komen. "Daar zijn ze nu bezig alle bomen te rooien, het is er een grote modderpoel. Ze gaan in Nieuw-Lekkerland beginnen met de bouw van 114 huizen."

Alternatieve locatie

De hondeneigenaren willen voor hun viervoeters graag een alternatieve locatie, nu 'hun' veld in een woonwijk gaat veranderen. "Kan de gemeente kijken naar een ander terreintje? Ik heb twee locaties op het oog. De gemeente zou er een hek omheen moeten zetten. Ik vraag dit namens dertig of veertig hondenliefhebbers uit Nieuw-Lekkerland."

De raad vroeg Berkouwer om zijn idee te delen met Ben Roos, kerncontactfunctionaris van Nieuw-Lekkerland.