Da Capo hoopt op onderdak in nieuw verenigingsgebouw

GIESSENBURG • De onderhandelaars van muziekvereniging Da Capo uit Giessenburg en de gemeente Giessenlanden doen er alles aan om de overstap van de muzikanten naar het nieuw te bouwen verenigingsgebouw mogelijk te maken.

Als dat gaat lukken, moet er wel een verdieping geplaatst worden bovenop het gebouw, dat in de Activiteitenzone Giessenburg moeten komen te staan. Da Capo heeft 200 vierkante meter nodig om te kunnen oefenen en de muziekinstrumenten te kunnen opslaan.

"We zijn daarover nog steeds aan het onderhandelen", vertelt voorzitter Henk Stam van Da Capo. Hij is positief, maar maakt duidelijk dat het nog zeker geen gelopen koers is.

Meebetalen

De muziekvereniging heeft de tekeningen gezien van het verenigingsgebouw en de aanpassingen die nodig zijn wanneer Da Capo toegevoegd wordt aan het lijstje huurders. "We hebben de begroting ook gezien, maar daar zeg ik nu nog niets over. De begroting moet namelijk eerst nog naar de raadsleden, de gemeente moet namelijk een deel meebetalen."

Uiteindelijk moeten er ook onderhandelingen plaatsvinden tussen de gemeente Giessenlanden en de Doetse Kom. Die gaat namelijk het beheer doen van het toekomstige verenigingsgebouw en moet kunnen leven met de begroting.

Onderhoud

Met het beheer en het onderhoud van het nieuwe verenigingsgebouw wil Da Capo graag meehelpen, zodat daardoor de prijs van de huur gedrukt kan worden en de begroting voor alle partijen sluitend gemaakt kan worden.

Muziekvereniging Da Capo maakt nu nog gebruik van het oude kleuterschoolgebouw aan de Van Brederodestraat, dat eigenlijk afgebroken moet worden. De voormalige bibliotheek zou een geschikte locatie kunnen zijn voor Da Capo, maar het aankoopbedrag van 130.000 euro kan de muziekvereniging niet gefinancierd krijgen. "Wij zijn een muziekvereniging, geen bank", reageert voorzitter Stam.

"Daarom hebben we onze hoop gevestigd op het nieuwe verenigingsgebouw in de Activiteitenzone", vervolgt Henk Stam. "Het zou fijn zijn wanneer we eindelijk een nieuw onderkomen kunnen vinden, want we zijn al vanaf het jaar 2006 bezig met de gemeente om iets nieuws te vinden."

Overleg

Begin april is weer een overleg gepland tussen de verschillende partijen. Eind april is er vervolgens een gemeenteraadsvergadering. Het is de bedoeling dat de extra verdieping op het nieuw te bouwen verenigingsgebouw dan op de agenda staat om behandeld te worden. Wanneer de gemeenteraad instemt met de extra verdieping en het bijbehorende kostenplaatje, kan er in de loop van het jaar wellicht al begonnen worden met de bouw van het verenigingsgebouw en de rest van het immense project Activiteitenzone Giessenburg. Daar komen naast het verenigingsgebouw ook diverse sportcomplexen en een sporthal.