Week van het Geld op basisschool Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • Maandag 19 maart heeft Jaco de Bruin van de Regiobank Giessenburg een gastles gegeven over geld op basisschool Giessen-Oudekerk.

Op deze manier worden de leerlingen bewust van geld en het gebruik hiervan. In de klas wordt hier ook op ingespeeld. Groep 3/4 heeft bijvoorbeeld nepgeld tot hun beschikking waar ze spullen en activiteiten mee kunnen kopen, maar uiteraard kunnen ze ook geld verdienen in de klas. De leerlingen zijn erg betrokken en enthousiast over dit thema en gaan nu hun uiterste best doen om zoveel mogelijk geld te sparen.