Tablis Wonen staat achter glasvezel in Molenwaard

REGIO • Woningbouwvereniging Tablis Wonen spoort bewoners aan om glasvezel te nemen Het initiatief om een glasvezelnetwerk aan te leggen in heel Molenwaard nadert zijn ontknoping op 3 april.

Er zijn nog vele huishoudens die niet ingeschreven hebben, waaronder veel huurders van Tablis Wonen. Hierop heeft Tablis besloten om een brief te sturen aan alle huurders om hen uit te leggen waarom glasvezel ook voor hen belangrijk is. "Het mag gewoon niet zo zijn dat we hier in Molenwaard een achtergebleven gebied gaan worden.", aldus een zinsnede uit de brief.

Huurders hebben net als andere bewoners de mogelijkheid om een glasvezelabonnement af te sluiten. Tablis Wonen geeft hiervoor expliciet toestemming.

Ondanks de snijdende kou hebben afgelopen zaterdag 30 vrijwilligers meegedaan aan de glasvezeldag. Met gemengde gevoelens kijkt Rijkus Krabbendam terug op deze dag. "We stonden in een aantal kernen met een marktkraam om vragen van inwoners te beantwoorden. Helaas was het voor veel inwoners simpelweg te koud. Ik ben enorm trots op de vrijwilligers die de kou hebben getrotseerd."

Op zaterdag 31 maart gaat stichting Glasvezel Molenwaard het nog eens dunnetjes over doen, want de drieduizend abonnementen zijn nog niet gehaald. "We verklappen nog niet alles maar in ieder geval vindt aan het eind van de dag de uitreiking plaats van de posteractie en weten we wie een SMART-TV heeft gewonnen."

Om de hoeveelheid abonnementen nog extra aan te sporen ontvangt iedereen die vóór zaterdag 31 maart om 17:00 uur in de glasvezelwinkel 5 inschrijfformulieren inlevert, een dinerbon ter waarde van 50 euro- van provider Solcon. De eerste bonnen zijn zaterdag uitgereikt aan de vrijwilligers die de kou hebben getrotseerd.

Voor meer informatie of vragen: info@glasvezelmolenwaard.nl.