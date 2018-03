Arriva biedt gratis reizen aan tijdens Pasen

REGIO • Arriva biedt reizigers tijdens feestdagen en in juli en augustus op zondag gratis reizen met de bus aan. De vervoerder doet dat om vaste klanten te belonen en te stimuleren de bus ook te gebruiken voor andere bestemmingen dan alleen school of werk. Tegelijkertijd is de actie bedoeld om nieuwe reizigers te laten kennismaken met de voordelen van de bus.

Wie van de actie wil profiteren, kan eenmalig het abonnement Arriva Gratis OV-dagen DAV op de (persoonlijke of anonieme) OV-chipkaart zetten. Het abonnement kan worden aangevraagd voor reizigers van 12 jaar en ouder. Per volwassene met abonnement mogen er (maximaal) drie kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar gratis meereizen. Zij krijgen bij het instappen een gratis Kinderritkaart die tijdens deze dagen ook geldig is vóór 9.00 uur. Kinderen t/m 3 jaar reizen bij Arriva altijd gratis en zonder vervoerbewijs.

Binnen (maximaal) twee werkdagen na afronding van de bestelling krijgt de reiziger dan bericht dat het abonnement op de OV-chipkaart kan worden geladen (in de bus of bij een oplaadpunt in de buurt). Het abonnement kan ook kosteloos worden aangevraagd en afgehaald bij de Arriva Store in Dordrecht of Gorinchem.

Feestdagen

Met het abonnement op de OV-chipkaart kan de reiziger tijdens Pasen, Pinksteren, op alle zondagen in juli en augustus, tijdens Kerstmis en op nieuwjaarsdag gratis reizen met de stads- en streekbussen, HOV-buslijnen (Qliners) en Bel- en buurtbussen van Arriva in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De Nachtbus, Waterbus en trein van Arriva (MerwedeLingelijn) zijn van de actie uitgesloten.