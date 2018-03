Hoofdprijs bazar Hoogblokland belandt in 's Gravenmoer

HOOGBLOKLAND • De hoofdprijs van de grote verloting die de bazarcommissie van CBS De Wegwijzer uit Hoogblokland gehouden heeft is terecht gekomen in 's Gravenmoer.

Enkele leden van de commissie hebben samen met Van Houwelingen tweewielers uit Arkel de prijswinnaar aangenaam verrast.

Inmiddels zijn ook alle andere prijzen bij de prijswinnaars thuisbezorgd. De fiets had als lotnummer 771, de playstation had lotnummer 173, de E grille had nummer 498, de friteuse was gevallen op nummer 691, de bon van Benschop speelplezier hoorde bij lotnummer 1086, de dinerbon hoorde bij nummer 872, de plantenbak bij 809, terwijl de boodschappenmand op lotnummer 1273 is gevallen.