Groen licht raad Zederik voor extra geld verplaatsing sportpark sv Meerkerk

MEERKERK • De raad stemde maandagavond unaniem in met het uittrekken van extra geld om het sportpark van sportvereniging Meerkerk te verplaatsen.

Het college had gezien de budgetoverschrijding van dit project met meer dan 680.000 euro de gemeenteraad de vraag voorgelegd of de verhuizing wel door zou moeten gaan. In de informatievergadering was al duidelijk geworden dat dat geen problemen op zou leveren.

Bij de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering bleken de partijen maandagavond niet van gedachten te zijn veranderd. De belangrijkste reden voor die opstelling is het feit dat het realiseren van het nieuwbouwproject De Weide II afhankelijk is van de verplaatsing van de voetbalvelden.

Nare bijsmaak

Wel vestigden SGP en VHL Lokaal Zederik nog de aandacht op de aanpak van oud-wethouder Wim Mulckhuijse. Kees Vermaat: "We hadden bij zijn afscheidswoorden dat al zijn projecten afgerond zouden zijn toen al een nare bijsmaak. Met de gegevens die nu voor ons liggen, wordt die bijsmaak bevestigd."

En Govert Versluis (VHL Lokaal Zederik): "Het was al meer dan een jaar bekend dat het budget voor de verplaatsing van het sportpark ontoereikend was. Wij zijn daarover niet geïnformeerd, terwijl er wel een traject werd gestart om de vergoeding opnieuw vast te stellen. Dat is heel vreemd."

"Nu kampen we met een fors tekort waar eigenlijk niet aan te komen is. En er zijn zeker twee projecten meer waarbij er onder de voormalige wethouder zulke fouten zijn gemaakt. De motie van afkeuring die we destijds indienden was dus eigenlijk wel op zijn plaats."

Oude koeien

De twee partijen bleven alleen staan in hun kritiek. Vooruitkijken, dat was het devies van met name VVD en ChristenUnie. "Het was een inschattingsfout van onszelf om uit te gaan van te lage bedragen. Het uit de sloot halen van oude koeien vind ik niet zo aardig", stelde Kees Matsinger namens de CU. En Thijmen Peter de With (VVD): "De vaantjes zijn uitgewisseld, het is nu tijd om af te trappen. We zijn vooral blij met de daadkracht van de huidige wethouder."

Want daar waren alle partijen het wel over eens: wethouder Herman van Santen is voortvarend aan de slag gegaan met het project verplaatsing sv Meerkerk. "Dat vind ik natuurlijk fijn om te horen", reageerde Van Santen. "Maar het compliment schuif ik meteen ook door naar de voorzitter en de leden van sv Meerkerk. Zij werken hard mee om deze voortgang mogelijk te maken."

Geurt Mouthaan