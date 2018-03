Open Dag Present goed overal bezocht

REGIO • Tijdens de Week van Zorg en Welzijn, van 12 tot en met 17 maart, zijn er op alle locaties van Present diverse leuke activiteiten georganiseerd voor zowel cliënten als voor gasten van buiten de vier locaties van Present.

Zo was er onder andere een bruidsmodeshow in Emma Leerdam en een creatieve modeshow, met kleding gemaakt van plastic tassen in Hof van Ammers, gezelschapsspellen met kinderen van groep 7a in Graafzicht en een Gouden wens ging in vervulling voor een bewoonster van Open Vensters in Ameide, een middagje op stap met achterkleindochter Tess.

De Nationale pannenkoeken dag viel precies in de week van Zorg en Welzijn en daarmee werd op alle locaties de verbinding gemaakt met kinderen van de basisscholen uit de buurt.

Als klap op de vuurpijl openden alle locaties van Present op zaterdag 17 maart hun deuren voor belangstellenden, jong en oud, om eens een kijkje te nemen in een van de locaties van Present.

Er was gelegenheid voor een rondleiding, informatie over Wonen, Zorg en Welzijn en de mogelijkheden van Dagverzorging. Er kon geproefd worden van Tafeltje Dekje, bloeddruk gemeten en er waren leuke eigen gemaakte spullen te koop.