IFFG biedt bomvol programma met internationale filmgasten

GORINCHEM • Het programma van de tweede editie van het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) is bekend. Maar liefst achttien films op drie locaties, Kaarten zijn te koop via www.iffg.nl.

Op zaterdag 14 april zijn in zowel Theater de Vijfzinnen als Theater Peeriscoop maar liefst vier films te zien. On Wheels, Une Saison en France, The Florida Project en What will people say zullen op het witte doek in de Vijfzinnen verschijnen. In Theater Peeriscoop zijn die dag Centaur, The Insult, Ethiopiques en Marlina The Murderer te zien.

Een dag later, op zondag 15 april, kunnen filmliefhebbers terecht in Theater 't Pand. Daar start de zondag met White Sun in combinatie met een filmontbijt. Daarna draaien ook nog The Wound en Bar Bahar. In Theater de Vijfzinnen zijn zondag Doof kind, The road to Mandalay en Una Mujer Fantástica te zien. Het filmfestival wordt maandag 16 april afgesloten met schoolvoorstellingen.

Het IFFG start op vrijdagavond 13 april met de 'verrassingsfilm' voor alle sponsors en overige betrokkenen van het filmfestival. Kaarten voor de films van zaterdag en zondag kunnen wel al besteld worden!

Internationale gasten

En ook dit jaar weer trekt het IFFG internationale filmgasten naar Gorinchem. Maciek Bochniak is regisseur van de film Ethiopiques en geeft op de zaterdag acte de présence in Theater Peeriscoop. Zondag in Theater 't Pand vertelt producent Trent over de film The Wound. Benieuwd naar de andere internationale filmgasten en special guests? Houd de Facebookpagina van het IFFG in de gaten of kijk op www.iffg.nl. Kijk daar ook voor het exacte tijdsschema en meer informatie.