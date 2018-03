Workshop Rhönradturnen in Nieuwpoort door en voor WK-deelnemers

NIEUWPOORT • De drie regionale deelnemers aan het WK Rhönradturnen, dat van 6 tot en met 13 mei 2018 gehouden wordt in Zwitserland, kunnen wel wat financiéle steun gebruiken en organiseren daarom een Workshop Rhönradturnen.

Ilse van der Ham, Kim Verveer, Melissa Borsje en trainster Christa Bochanen van gymnastiekvereniging Salto uit Nieuwpoort/Langerak moeten hoge kosten maken om te kunnen afreizen naar Zwitserland om daar deel te gaan nemen aan de Wereldkampioenschappen Rhönradturnen.

Turnsters en trainster moeten alles zelf bekostigen en bieden daarom een workshop Rhönradturnen aan om de lasten hopelijk een beetje te kunnen verlichten.

De workshop is voor wie altijd al eens in een rhönrad had willen staan of wie graag een grote angst wil overwinnen of nieuwsgierig is naar de sport.

Op zaterdag 31 maart van 15.00 tot 16.30 uur kan men in sportzaal Poortzicht aan de Waterlinie 3 in Nieuwpoort terecht voor een demonstratie van de WK deelnemers en een eigen ervaring met het rhönrad. Jong en oud kan eraan deelnemen. De kosten bedragen 3 euro.

Meedoen kan door een mailtje te sturen naar ilsevanderham99@gmail.com met daarin het aantal personen dat mee wil doen. Aanmelden is geen verplichting, maar wel fijn voor de meiden die het organiseren.

Als deelname aan de workshop niks lijkt, maar als iemand toch graag een steentje wil bijdragen, kan een donatie overmaken naar gymnastiekvereniging Salto via NL26RABO 0334 5025 35 o.v.v. WK 2018.