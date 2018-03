Stap en Trap en Het Kontakt gaan samenwerken

GOUDRIAAN/HOORNAAR • Stap en Trap, bekend van de jaarlijkse fietsvierdaagse en wandeldriedaagse door de Alblasserwaard en omgeving, gaat op het gebied van publiciteit samenwerken met nieuwsblad Het Kontakt.

Stichting Stap en Trap in het Groene Hart, zoals de organisatie officieel heet, organiseert jaarlijks rond Hemelvaart een fietsvierdaagse en wandeldriedaagse. Dit jaar vindt het evenement voor de 22e keer plaats. Uit heel Nederland komen fietsers en wandelaars naar Hoornaar om vanuit dat dorp van de prachtige omgeving te genieten.

Een groot aantal deelnemers komt uit de regio zelf. Om die reden leek het de organisatie logisch om samen te werken met Het Kontakt. Binnenkort zullen er in Het Kontakt een aantal artikelen verschijnen over onder meer de routes en het entertainment bij de startlocatie.

Dit jaar kan men fietsen van 9 tot en met 12 mei en/of wandelen van 10 tot en met 12 mei. Het is mogelijk om een of meerdere dagen deel te nemen. Wie zich inschrijft voor meerdere dagen via de website www.stapentrap.nl, krijgt korting op de deelname. Voor iedere deelnemer die drie of vier dagen deelneemt, is er een mooie medaille.