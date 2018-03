Succesvolle actie Alblasserwaardse Plastic Guerrilla

REGIO • Een kleine dertig mensen hebben zaterdag 17 maart met de Alblasserwaardse Plastic Guerrilla ongeveer veertig vuilniszakken gevuld met zwerfvuil. De vrijwilligers kwamen in actie in de uiterwaarden van de Merwede bij Boven-Hardinxveld.

Ondanks de gure oostenwind en een gevoelstemperatuur van min 9 graden Celsius stond er om 10.00 uur een groep mensen klaar om aan de slag te gaan. Deelnemers varieerden in leeftijd van elf tot plus zestig en kwamen uit onder andere Hardinxveld-Giessendam, Giessenburg, Meerkerk en Noordeloos en zelfs Apeldoorn en Bleiswijk.

Geschokte reacties

De vrijwilligers gingen in drie groepen aan de slag: twee groepen in natuurgebied de Avelingen en een groep in de uiterwaard bij Visserij Klop. Na afloop klonken er geschokte reacties over de hoeveelheid afval die werd aangetroffen. Onder andere flessen van glas en plastic, piepschuim, grote stukken anti-worteldoek, blikjes, chipszakken, plastic zakken en doppen, touw, stukken visnet en een kapotte autoband sleepten de deelnemers naar het parkeerterrein bij de Avelingen.

Langste adem

Deelnemer Joost-Jan Kool uit Lexmond realiseert zich dat het afvalprobleem veel groter is dan de Plastic Guerrilla kan oplossen, maar zegt: "Net zo goed als elk dom en lomp uit een auto geflikkerd flesje bijdraagt aan het vergroten van de afvalberg, draagt het opruimen van dat flesje bij aan het verkleinen daarvan. Een kwestie van de langste adem: de hufter of de prikker."

Waardlanden

Reinigingsdienst Waardlanden zorgde zaterdag voor grijpstokken en afvalzakringen en regelt het afvoeren van het verzamelde vuil. Ook trakteerde Waardlanden de groep op koeken en drinken.

Volgende actie

De Plastic Guerrilla wil enkele keren per jaar een opruimactie houden in de Alblasserwaard. Een volgende 'raid' wordt aangekondigd in regionale kranten en op Facebook: https://www.facebook.com/plasticguerrilla/

Locaties aandragen

Het is mogelijk om locaties aan te dragen waar veel zwerfvuil ligt. Dit kan via een chatbericht op Facebook, door te mailen naar plasticguerrilla@hotmail.com of door te bellen naar een van de initiatiefnemers: Bram van der Wal (06-23209059).