Eerste pollepel van de Handpalm voor burgemeester Van der Borg

BLESKENSGRAAF • Burgemeester Van de Borg heeft vorige week de pollepel van De Handpalm in Bleskensgraaf in ontvangst genomen, en weer doorgegeven.

De opzet van het nieuwe initiatief met de pollepel is dat elke vrijwilliger die heeft gekookt, de pollepel doorgeeft aan iemand die ook een keer wil koken bij de volwassen groep in de Handpalm van Philadelphia aan de Koolmeesstraat 1 in Bleskensgraaf.

Als een vrijwilliger kookt, heeft de begeleiding meer tijd om de aandacht aan de bewoners te geven. "Zie er ook wat moois in, zoals verbinding met de lokale bevolking", vertelt begeleider Wilma Neven van de Handpalm.

Aan de pollepel hangt een beschrijving wat de bedoeling is, zodat iedereen die de pollepel aanneemt, weet wat de bedoeling is. Aan de pollepel wordt een sticker gehangen, zodat de volgende vrijwillige kok kan zien wie er al geweest is.