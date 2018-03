Uitverkochte zaal voor CPJ Zuid-West in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De tweede uitvoering van 'Tel uit je winst' van CPJ Zuid-West zorgde zaterdagavond voor een uitverkochte grote zaal in De Spil in Bleskensgraaf.

De avond ervoor kwamen de toneelspelers van CPJ Zuid-West ook al in De Vijf Lelies in Streefkerk op de planken. In 'Tel uit je winst' zorgt een per ongeluk meegenomen koffertje met miljoenen euro's voor de nodige komische verwikkelingen.

Het stuk wordt ook op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart opgevoerd in dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas. Aanvang 19.45 uur, zaal open om 19.15 uur. Entree 8 euro. Kinderen tot en met 14 jaar en leden 4 euro.n.