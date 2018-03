Jubileum Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard

ALBLASSERDAM • In het weekend van 7 en 8 april viert Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard haar 25-jarig bestaan. Jozua is gehuisvest in een gebouw aan de Ampèrestraat 4 in Alblasserdam, waar iedereen op zaterdag 7 april van 14.00 tot 17.00 uur welkom is om een kijkje te komen nemen.

Jozua is op 4 april 1993 van start gegaan met 23 mensen. De eerste diensten werden gehouden in De Blokkerd aan de Plantageweg. In juli 1993 verhuisde Jozua naar het gebouw van koffiebar De Poort, omdat De Blokkerd gesloopt werd. Toen alleen al 130 volwassenen geregeld de diensten bezochten, werd De Poort te klein en oktober 1998 verhuisde Jozua naar De Wipmolen, waarvan op zondag het hele gebouw beschikbaar was.

Na verloop van tijd ontstond weer een nieuw ruimteprobleem: de Wipmolen zou gesloopt worden en de zalen in het nieuwe gebouw, Landvast, waren te klein voor Jozua. Op wonderlijke wijze vond Jozua uiteindelijk toch een nieuw onderkomen in het huidige gebouw aan de Ampèrestraat. Dit gebouw is met hulp van heel veel leden verbouwd tot een pand met een grote zaal voor circa negenhonderd personen en daarboven vier bouwlagen met diverse zalen voor onder meer vergaderingen, bijbelstudies en de zondagsscholen.

Gerrit Mes, voorganger van Jozua sinds de start in 1993, is enorm dankbaar voor de trouw van God in alle jaren van het bestaan van Jozua.

De zondagochtenddienst op 8 april zal een feestelijk ochtend zijn, waarvan zelfs de leden nog niet eens weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ook op zaterdag 7 april zet de gemeente haar deuren open en wil men de Alblasserwaarders een kijkje in de gemeente geven. Onder het genot van een hapje en een drankje is iedereen tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom.

Van 15:15 tot 16:15 uur is er een officieel moment gepland in de grote zaal, waarbij (oud-)sprekers kort iets zeggen over Jozua en het jubileum.