Senioren uit Goudriaan eten pannenkoeken op De Fakkel

SIMAV luidt noodklok; 2,5 miljoen euro achterstallig onderhoud

REGIO • De Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) luidt in haar jaarverslag de noodklok over het achterstalling onderhoud van de 33 molens die zij in beheer heeft.