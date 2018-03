Extreme drukte bij opening Aldi Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De eerste klanten stonden vrijdagochtend om 08.00 uur verwachtingsvol in de rij voor de feestelijke opening van de vernieuwde Aldi-vestiging in Nieuw-Lekkerland.

Filiaalleidster Gijsje Bouwmeester opende samen met haar kaderleden officieel de winkel door het blauwe lint door te knippen. Vervolgens stroomden de nieuwsgierige klanten naar binnen, die direct verrast werden door de geur van versgebakken broodjes.

Klanten waren zichtbaar verrast en blij met de nieuwe indeling van de winkel. Het team werd veelvuldig gefeliciteerd. "Fantastische winkel!", werd door vele klanten gezegd. Binnen twee uur krasten 400 klanten een prijs weg: van een tablet tot de hoofdprijs van 250 euro. Deze hoofdprijs werd binnen twee uur uitgereikt aan een vaste klant. "Wat een verrassing!", aldus een enthousiaste prijswinnaar.

De hele dag bleef het een drukte van belang. De nieuwe opzet van de winkel sprak de klanten bijzonder goed aan. Vooral de brede paden, de indeling van de winkel en de vele versproducten vielen goed in de smaak.

"Wat een geweldige opening! Het is ontzettend leuk om vele blije klanten te zien en positieve reacties te horen. Daar doe je het voor", aldus de trotse filiaalleidster Gijsje Bouwmeester.

De Foodtruck die voor de deur stond werd door de klanten drukbezocht. Daar konden heerlijke, vers klaargemaakte hapjes van Aldi-producten geproefd worden. Op de dag na opening is de Foodtruck nog aanwezig voor diverse hapjes.

In dit nieuwe filiaal ligt de nadruk op de presentatie van de vele verse producten zoals groente, fruit, brood, vlees en vis. De 'best geteste' producten geven aan dat naast de voordeligste prijs ook goede kwaliteit hoog in het vaandel staat bij Aldi.

Duurzaamheid is belangrijk voor Aldi. Steeds meer duurzaam geproduceerde producten zijn in het assortiment opgenomen. Voor de klanten die geen of minder vlees eten is er de nodige keuze uit vegetarische producten. Op dit moment zijn er meer dan 60 biologische producten verkrijgbaar en ook het aantal Fairtrade-producten groeit gestaag.

A-merken

Aldi heeft naast huismerken ook steeds meer bekende merkartikelen in het standaardassortiment. Merken als Heineken, Blue Band, Calvé, Unox, Coca-Cola, Lays en Lipton Ice tea zijn standaard te koop bij Aldi.

Voor Aldi is duurzaamheid een belangrijke pijler. Naast een duurzaam assortiment ook wordt nagestreefd om de filialen zo duurzaam mogelijk in te richten. De winkel is een zeer energiezuinig pand. De restwarmte van koeling wordt gebruikt om de winkel te verwarmen en er is geen gasaansluiting. Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Alle verlichting binnen en buiten is LED. Papier en folie worden 100% gerecycled.

De vernieuwde winkel aan Planetenlaan 80a beschikt over zo'n 120 gratis parkeerplaatsen. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.