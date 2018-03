Opfriscursus rijvaardigheid in Giessenburg voor senioren

GIESSENBURG • Veilig Verkeer Nederland organiseert op dinsdag 29 maart samen met de gemeente Giessenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een extra 'Opfriscursus Rijvaardigheid' voor 65-plussers.

Voor verkeersdeelnemers wordt deelname aan het verkeer steeds ingewikkelder. Dit heeft verschillende redenen zoals de toenemende drukte in het verkeer; de invoering van nieuwe verkeersregels en ook de vermindering van lichamelijke functies, zoals gezichts-, gehoor-, reactie- en concentratievermogen. Het doel van deze cursus is senioren zo lang mogelijk veilig en mobiel houden in het verkeer.

De opfriscursus wordt gehouden bij De Til aan de Breestraat 1 in Giessenburg. Er zijn ochtend- en middagsessies waaraan men kan meedoen. Aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317. De eigen bijdrage is 15 euro.