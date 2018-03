Derde Straatverkoop Meerkerk op zaterdag 14 april

MEERKERK • Voor de derde keer in successie verandert het dorp onder de watertoren in een heuse marktplaats. Dit jaar vindt de Straatverkoop Meerkerk plaats op zaterdag 14 april.

"We houden vast aan dezelfde opzet, want uit ervaring weten we inmiddels dat het werkt", aldus Marloes Nagel van het organiserende comité.

"De afgelopen twee jaar was het al heel druk, maar er kunnen altijd nog meer bezoekers bij. Inmiddels heeft zich al weer een groot aantal verkopers gemeld. Opgeven kan trouwens tot zaterdag 7 april, daarna gaan wij de standhouders op papier zetten. Toch makkelijk voor de bezoekers en natuurlijk de verkopers uit andere dorpen. Want iedereen is welkom, niet alleen om te kopen maar ook om te verkopen."

Outlet hoekje

Als je geen eigen tuin, garage of oprit hebt danwel uit een ander dorp komt, dan zijn ook de schoolpleinen van de basisscholen De Rank en De Springplank opnieuw beschikbaar. "Iedereen krijgt dus weer de gelegenheid om overtollig huisraad of andere spullen te verkopen. Lokale winkeliers doen ook weer mee en openen net als vorig jaar een exclusief 'outlet 'hoekje. En als het weer mee zit, dan verkoopt Bakkerij Irene heerlijk softijs."

De oproep op Facebookpagina 'Alles wat u niet meer gebruikt of teveel heeft' is goed gelezen, want er zijn weer heel veel aanmeldingen binnengekomen. Maar er kan dus nog meer bij.

Opgeven kan via straatverkoopmeerkerk@hotmail.com.