Groot schilderij op geluidscherm A15 tussen Sliedrecht en Papendrecht

SLIEDRECHT • Kunstenaar Collin van der Sluijs zal in april beginnen met een schilderij van 250 meter lang op het betonnen geluidscherm langs de A15 bij afslag Sliedrecht Oost.

Het kunstwerk laat het bijzondere gebied zien dat achter het scherm te vinden is, de Drechtsteden, een regio met een maritieme historie gelegen aan een nationaal natuurpark.

Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder: "Onze mooie regio Drechtsteden is, zeker vanaf de weg, niet altijd goed zichtbaar. Op de geluidsschermen bij de A15 kunnen we goed de aard van het gebied erachter laten zien, in het bijzonder van Sliedrecht. Water, maritieme industrie en natuur komen al sinds het ontstaan van het dorp samen op deze plek en dat wordt groots weergegeven. We zijn trots op onze regio en willen dat het liefst aan heel Nederland laten zien."

Grote kunstwerken

Met de kunstproducent, die onder andere bekend is van de Markthal in Rotterdam, is een kunstenaar gevonden die het beste past bij dit project. Collin van der Sluijs is graffiti artist, schilder en illustrator en bekend van grootse kunstwerken in onder andere de Verenigde Staten, Duitsland, België en Nederland. En dan bedoelen we letterlijk groot, want zijn indrukwekkende schilderijen bedekken vaak complete gevels van grote gebouwen. Het betonnen geluidscherm langs de A15 is dit keer zijn canvas.

Samenwerking

Dit pilotproject is het resultaat van een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Sliedrecht en de Drechtsteden. Het kunstwerk wordt met publiek en privaat geld gefinancierd. De gemeente Sliedrecht en de Drechtsteden hebben samen 50.000 euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt ook het bedrijfsleven en andere publieke partijen gevraagd mee te betalen. Het schilderij groeit mee met het aantal sponsoren.