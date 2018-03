Beatrixziekenhuis opent gespecialiseerde valpoli voor ouderen

GORINCHEM • Vallen is een groot probleem onder ouderen. Om de mogelijke oorzaken zo snel en volledig mogelijk in kaart te brengen, is in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem een gespecialiseerde valpoli opgericht. Op de valpoli worden patiënten in één ochtend gezien door een geriater, verpleegkundige geriatrie en fysiotherapeut.

'Vallen kan ernstige gevolgen hebben,' vertelt Joanneke Manten, klinisch geriater bij het Beatrixziekenhuis. 'Denk aan kneuzingen en heup- en polsbreuken, die ook nog eens de zelfredzaamheid van ouderen aantasten. Mensen kunnen ook bang worden om te vallen, waardoor ze minder naar buiten gaan en gemakkelijker vereenzamen.'

Onverwacht vallen

Veel ouderen die vallen komen eerst terecht bij de huisarts. Joanneke: 'De huisarts kan veel patiënten zelf onderzoeken en behandelen. Voor twee vormen van vallen is aanvullend onderzoek nodig. Allereerst zijn er mensen die vallen zonder verklaarbare reden. Er kan dan sprake zijn van wegrakingen die zich voordoen als valpartijen. Ook ouderen die voorheen weinig vielen, maar plotseling vaak vallen moeten verder worden onderzocht. Voor deze twee groepen mensen is de valpoli ingericht.'

Volledig onderzoek

Op de valpoli vinden alle eerste benodigde onderzoeken in één ochtend plaats. Zo worden onder meer bloeddrukmetingen uitgevoerd, wordt er een hartfilmpje gemaakt, worden spierkracht en bewegelijkheid van de gewrichten getest en wordt de medicatie uitgebreid beoordeeld.

Ook het risico op botontkalking en botbreuken wordt ingeschat. Joanneke: 'Aan het einde van de ochtend kan direct een plan van aanpak worden opgesteld. En als er bijvoorbeeld fysiotherapie of ergotherapie thuis nodig is, kan de fysiotherapeut dit direct voor de patiënt regelen.'

Rustmomenten

De onderzoeken bij de geriater, verpleegkundige geriatrie en fysiotherapeut duren elk een uur. Joanneke: 'Het is dus een lange ochtend, zeker voor patiënten die ouder zijn. Daarom worden er ook voldoende rustmomenten ingebouwd. De patiënt en zijn of haar begeleider hebben een eigen kamer en er staat een relaxstoel klaar.'