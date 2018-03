Boomplantdag voor leerlingen De Schalm Alblasserdam

OUD-ALBLAS/ALBLASSERDAM • Bijna vijftig leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisschool De Schalm in Alblasserdam hebben woensdag 14 maart tientallen beuken geplant in het Alblasserbos bij Oud-Alblas.

De kinderen gingen aan de slag ter gelegenheid van Nationale Boomfeestdag. Een dag eerder verzorgde boswachter Jeroen den Hartog van Staatsbosbeheer een gastles voor de leerlingen. Thijs Goudriaan (10): "Hij liet ons opgezette dieren zien: een ekster en een kievit. Hij liet ons ook het gewei van een hert zien. Die leven niet in het Alblasserbos, maar er zijn hier wel reeën. De boswachter vertelde ook over teken. En over de zieke bomen."

Essentaksterfte

Die zieke bomen zijn de essen die massaal sneuvelden als gevolg van de essentakziekte. Boswachter Den Hartog: "Het thema van de Boomfeestdag is dit jaar de essentaksterfte. Dat sluit dus mooi aan bij onze activiteit vandaag. We hebben de boomfeestdag aangegrepen om met scholieren beuken te planten op de plek waar we zieke essen hebben weggehaald."

Verschillende soorten

Op de lege plekken die zijn ontstaan, plant Staatsbosbeheer naast vijfhonderd beuken ook populieren, kersen, meidoorn en eiken. "We willen af van monoculturen", legt Den Hartog uit. "Als een soort wordt getroffen door een ziekte, hoeven we alleen die soort ertussenuit te halen. Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit. Ook zorgen we voor een mooie opbouw van het bos door aan de rand lagere soorten te planten."

Zuurstof

Hanna Baan (11) vindt het leuk om bomen te planten. "Het is goed voor de natuur en voor mensen. Er komt namelijk zuurstof uit de bomen. Daarom vind ik het fijn om bomen in de grond te zetten." Sebastiaan 't Hart (10) is het met Hanna eens. "Ik vind het leuk om te helpen. Het is goed voor het milieu."