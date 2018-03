Luna Boom uit Hoogblokland onder de indruk van Ghana

HOOGBLOKLAND • Derdejaars leerling van het Gorcumse Gymnasium Camphusianum verbleef tien dagen in het zuidoosten van Ghana. Samen met een twintigtal andere scholieren en docenten, waaronder haar leraar Arno Pruissen.

Al jaren doet Projectorganisatie Edukans haar uiterste best om kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Het Camphusianum heeft, samen met andere scholen, al zeker tien jaar Edukans als een van haar goede doelen op het haar lijstje staan. Als 'beloning' mag er eens per twee jaar een bezoek worden gebracht aan een van de vele scholen.

"En toen ik hoorde van de mogelijkheid om mij aan te melden, heb ik direct een brief geschreven", herinnert Luna Boom zich als de dag van gisteren. "Samen met mijn vrienden Romy. Al snel bleek dat wij de enige twee waren. We werden beiden uitgenodigd door een heuse sollicitatiecommissie en uiteindelijk werd ik gekozen. Romy was even teleurgesteld, maar wel heel blij voor mij dat ik naar Ghana mocht afreizen. Een hele toffe sportieve reactie van haar."

'Goede Doelen Commissie'

Luna maakt sinds de laatste zomervakantie deel uit van de op school ingerichte 'Goede Doelen Commissie'. "Wij sparen een halfjaar voor Edukans en de andere zes maanden voor andere doelen, zoals KiKa en War Child. Op dit moment zamelen we geld in voor The Ocean Cleanup."

Goed gevoel

Haar moeder Agnes vult haar dochter aan. "We wisten van haar plannen, die perfect bij haar passen. Ze is een zelfstandige tiener en sociaal heel vaardig. Met vertrouwen gunden we haar die kans om naar Ghana te gaan. Voor Luna was er speciaal een weekend om haar voor te bereiden op het avontuur en voor ons een ouderdag. Op 22 februari hebben we haar met een goed gevoel uitgezwaaid op Schiphol."

Luna lacht. "We moesten onze mobieltjes thuislaten en daardoor was het contact met mijn ouders, zus en vriendinnen nauwelijks mogelijk. Een antwoord sms'je via de mobiele telefoon van Arno was een hoge uitzondering. Maar het beviel mij goed. Het was heel fijn om tien volle dagen met mijn hoofd in Afrika te zijn. Geen stress om groepsapps te beantwoorden of te lezen. Heerlijk, dat verdient een vervolg in Nederland."

Begrafenis, met dans en muziek

Echt tijd om aan Nederland te denken had de jonge Hoogbloklandse ook niet. "Na onze landing en de reis naar onze verblijfplaats Ho, stond er op zaterdag al een traditionele begrafenis op het programma. Er was in november iemand overleden en nu pas had de familie geld genoeg gespaard om hem te begraven. Compleet met dans, zang en muziek om het graf. Heel bijzonder. De volgende dag bezocht ik een kerkdienst, die maar liefst vier uur duurde. Dat maak je bij ons ook niet mee."

Papieren 'enter-knop'

Een dag later begon de schoolweek voor Luna en haar reisgenoten en weer viel het Nederlandse gezelschap van de ene in de andere verbazing.

"De geschiedenisles over de Ghanese onafhankelijkheid snapte ik nog wel. Maar de ICT-les ging mijn pet te boven. Een computer ontbrak en dus moest via een papiertje de 'enter-knop' worden aangeraakt. Bijzonder. Ook is de manier van lesgeven compleet anders dan bij ons. Onze docenten vertelden dat er in de Westerse wereld veel meer interactie is tussen leerling en leraar. In Ghana noteren de leerlingen wat de leerkrachten oplezen. Met mijn buddy Josphine heb ik het daar uitgebreid over gehad, maar zij weet niet anders. Zo zit zij ook al vanaf de kleuterschool nog steeds in hetzelfde gebouw. Pas voor een eventuele vervolgstudie vertrekken ze naar een andere stad. Als ze er überhaupt komen, want veel leerlingen - zeker meisjes - gaan werken. Vaak in de huishouding, als ze op jonge leeftijd al niet moeder worden. Een wereld van verschil, dat had ik vooraf niet zo ingeschat."

Voor meer informatie: www.edukans.nl en www.camphusianum.nl.

Theo Sprong