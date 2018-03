Corné Egas: 'Aanleg glasvezel in Molenwaard belangrijk voor leefbaarheid'

BLESKENSGRAAF • Corné Egas is ervan overtuigd: het is van groot belang dat Molenwaard nu de kans grijpt om de hele gemeente met glasvezel van een snelle en toekomstgerichte internetverbinding te voorzien.

Vandaar dat de inwoner van Bleskensgraaf graag medewerking wil verlenen aan een interview om dit belang te benadrukken. Want de cijfers wijzen uit dat zijn woonplaats en buurdorp Oud-Alblas achterlopen als het om het aantal aanmeldingen gaat. "Waar dat aan ligt? We hebben hier de beschikking over een coax-kabel die in de kernen zelf voor een prima verbinding zorgt. Als je nu goed internet hebt, is de noodzaak om over te stappen niet zo groot."

Egas wijst echter op de solidariteit: "Het mooie van het initiatief van Stichting Glasvezel Molenwaard is dat de hele gemeente straks een snelle internetverbinding via glasvezel krijgt; ook dorpen als Goudriaan en Ottoland en de woningen en bedrijven in het buitengebied. Dan mogen de paar euro die het per maand meer kost - want het gaat niet over tientjes - toch geen obstakel zijn."

Tablet

In het dagelijks leven is Corné Egas directeur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Daar ervaart hij elke dag hoe belangrijk internet is voor het onderwijs. Sinds enige tijd hebben leerlingen vanaf groep vijf tot en met acht allemaal de beschikking over een tablet of laptop, waar ze dagelijks mee werken in de klas. "Over een aantal jaar zal het overgrote deel van de lesstof digitaal aangeboden worden. En alles wordt steeds grafischer en mooier, maar dat zorgt ervoor dat de hoeveelheid data die daarvoor nodig is sterk groeit. Ik denk dat mensen zich vergissen hoe snel dat zal gaan. Zeker als je lesgeeft is een zandloper in beeld verre van ideaal."

Hij vervolgt: "We hebben momenteel zo'n 250 devices op school die tegelijkertijd online zijn. Op dit moment loopt het nog niet vast en kan alles soepel draaien, maar we zitten tegen de grens aan."

Melkveehouders

Overigens: het is niet alleen het onderwijs waarover Egas zich zorgen maakt. Ook het bedrijfsleven is sterk afhankelijk van een snelle verbinding. "Hier op het bedrijventerrein, maar ook de melkveehouders in de polder. Goed internet is één van de voorwaarden om de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden. Als de aanleg van glasvezel niet doorgaat, is dat zeer nadelig voor de aantrekkingskracht van onze dorpen. We worden dan een achtergebleven gebied. Als raadslid van de gemeente Molenwaard zou het me een lief ding waard zijn als dat niet zou gebeuren."

Scenario

Waarschuwende woorden die misschien nog wel sterker gelden voor Bleskensgraaf en Oud-Alblas. Als de benodigde 3000 aanmeldingen niet gehaald wordt, is het een mogelijk om een deel van Molenwaard niet van glasvezel te voorzien. De kernen die het minste belangstelling hebben getoond, zouden dan af kunnen vallen. Het is een scenario dat Rijkus Krabbendam van de Stichting Glasvezel Molenwaard schetst. "Dat willen we natuurlijk niet, maar het is wel een optie", knikt Krabbendam.

De twee dorpen behoren in de Alblasserwaard tot de meer behoudende gemeenschappen. Volgens Egas betekent die cultuur echter niet één op één dat men dus terughoudender staat tegenover een vernieuwing als de aanleg van glasvezel. "Het is een misverstand om te denken dat de Bible Belt conservatief tegenover technische innovaties zou staan. Daar wordt nog wel eens wat meesmuilend over gedaan. Maar juist het gebruikmaken van je talenten en de vooruitgang die je daarmee kunt boeken zijn Bijbels gefundeerd."

Aarzelingen

Tegelijkertijd waren er binnen de Molenwaardse SGP-fractie waarvan de inwoner van Bleskensgraaf deel uitmaakt wel aarzelingen om de komst van glasvezel te steunen. "We sluiten onze ogen niet voor de duistere kanten van internet. Moeten we meewerken aan een kanaal dat ons geen rust gunt en 24 uur per dag, zeven dagen per week voor afleiding en vermaak zorgt?"

Toch koos ook de SGP ervoor om unaniem de steun uit te spreken. "Deze ontwikkeling houd je niet tegen. Het is zaak voor opvoeders om er met hun kinderen en jongeren over in gesprek te gaan, voor een goed filter te zorgen."

Digitaal schoolbord

Bij het naar buiten lopen voor het maken van de foto is in een klaslokaal een juf bezig om een filmpje op een digitaal schoolbord te laten zien. Zonder woorden onderstreept het de verwevenheid van de digitale snelweg en het dagelijks leven. "Het is niet meer weg te denken; een goede internetverbinding hoort bij de eerste levensbehoeften."

