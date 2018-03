Ruim vijftig nieuwe woningen Ameide

AMEIDE • Ameide krijgt er binnen afzienbare tijd meer dan vijftig nieuwe woningen bij. De gemeenteraad gaf daar afgelopen week groen licht voor.

Het gaat om 36 koop- en huurappartementen, tien rijwoningen, vijf patiowoningen, twee twee-onder-één-kapwoningen en een vrijstaand huis. Ze komen te staan aan de rand van Ameide, bij woonzorgcentrum Open Vensters. Achttien appartementen in de woontoren Purperreiger werden al eerder te koop aangeboden.

"Deze waren heel snel verkocht", vertelt wethouder Maks van Middelkoop. "De bedoeling was dat in de tweede geplande woontoren, Roerdomp, huurappartementen zouden komen. Door de grote belangstelling is ervoor gekozen om in plaats daarvan twaalf koop- en zes huurappartementen te realiseren."

Waterpartijen

De nieuwe wijk wordt ruimtelijk en met veel water ingericht. "Eigenlijk staat elke woning wel aan het water. Er worden waterpartijen ter grootte van drieduizend vierkante meter aangelegd. Met name de luxere huizen kijken straks uit op de polder. Zo krijgen de patiowoningen een tuin aan het water."

De projectontwikkelaar is Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam. Van Middelkoop: "De woningen zullen op korte termijn in de verkoop komen. De prijzen zijn nu nog niet bekend. De straatnamen wel: Klaproos, Lisdodde, Akkerwinde en Fluitekruid, planten die je ook langs de waterkant aan kunt treffen."

Gasaansluiting

De wethouder gaat met Stout het gesprek nog aan, met betrekking tot de mogelijkheden hoe in de nieuwe wijk om te gaan met gasaansluiting. "We hebben eind maart een afspraak om daarover te overleggen. Het zou mooi zijn als dit net als bij De Weide II in Meerkerk zou kunnen."

Woontorens

De eerste plannen voor dit woningbouwproject dateren van bijna tien jaar geleden. In 2009 stemde de toenmalige raad in met de plannen. Maks van Middelkoop: "Waarom het zo lang geduurd heeft? De woningmarkt veranderde toen sterk. Het was eerst de bedoeling dat er vijf woontorens zouden komen, gericht op de huisvesting van ouderen. De woningbehoefte is heel anders geworden en senioren willen lang niet allemaal een appartement. We bouwen nu een mix waarin veel meer doelgroepen een nieuw huis kunnen vinden."

Voor Ameide staan er trouwens nog meer nieuwbouwprojecten op stapel. "Na de sloop van de meelfabriek van Ranks Meel kunnen daar woningen gebouwd worden. En als de Brede School klaar is, realiseren we op de locatie van christelijke basisschool De Kandelaar eveneens nieuwe huizen. Ook daar zal een passende mix van woningtypes komen."

Geurt Mouthaan