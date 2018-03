REGIO • Het is de laatste weken al veel in het nieuws geweest: een andere aanpak bij echtscheiding. De belangrijkste reden hiervoor is het welzijn van de kinderen. Kinderen lijden enorm onder een vechtscheiding. Hierdoor ontwikkelen veel kinderen stress en hebben ze later zelf vaak problemen in relaties.

Maar tegelijkertijd is een vechtscheiding ook een dure aangelegenheid. Bij het uitvechten van de scheiding worden de partners in de regel bijgestaan door ieder een eigen advocaat.

Hoe kan het anders?

Als het je als partners lukt om met elkaar in gesprek te blijven, is het goed mogelijk om je samen te wenden tot één echtscheidingsadviseur. Deze helpt beiden door het hele proces van echtscheiding heen, en zorgt dat alle belangrijke onderwerpen aan de orde komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ouderschapsplan, het opstellen van een convenant, het verdelen van de spullen, (kinder)alimentatie berekenen, keuzes maken over de verdeling van de pensioenen en aanpassen van de testamenten.

Hierbij is het uitgangspunt dat beide partners verder moeten kunnen in de toekomst. Dat houdt in dat er soms een compromis moet worden gesloten. En waar op één punt wat wordt gegeven, kan ergens anders wat worden gekregen. Het is ook in het belang van eventuele kinderen dat beide ouders weer een nieuwe start kunnen maken.

En zolang het lukt om niet te blijven hangen in kleine geschilpunten, is de scheiding sneller geregeld en kost het veel minder geld.

Waar kun je terecht?

Er zijn veel verschillende partijen die je kunnen begeleiden bij een echtscheiding. Bij scheiding komt altijd veel emotie kijken. Met daarbij veel onzekerheid voor de toekomst, die voor 80% afhankelijk is van financiële (on)mogelijkheden. Dan zijn rust, overzicht en de juiste beslissingen nodig. Maar hoe weet je of een adviseur deskundig is of niet?

Er bestaat een keurmerk voor financieel echtscheidingsadviseurs, het RFEA. Is een adviseur hierbij aangesloten, dan is dat een waarborg voor onafhankelijk en deskundig advies, inclusief gedragscode en klachtenregeling.

