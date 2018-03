HARDINXVELD-GIESSENDAM • Machinisten en leerling-machinisten kunnen op zaterdag 21 april deelnemen aan het machinistenkampioenschap Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. De deelnemers moeten in tien verschillende spelronden laten zien wat ze in hun mars hebben.

De locatie van de wedstrijden is dit jaar het terrein van De Kuiper Infrabouw aan de Wiedhaak 20 in Hardinxveld-Giessendam. Geïnteresseerde machinisten kunnen zich aanmelden op de inschrijfavond op donderdag 22 maart vanaf 19:00 uur in de kantine van De Kuiper Infrabouw. Het is ook mogelijk om online aan te melden via www.machinistenkampioenschap.nl.

Het Machinistenkampioenschap Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden vindt al plaats sinds 2008. Het is een niet-commercieel evenement wat georganiseerd wordt om de groen-, grond en infrasector te promoten onder jong en oud. De ultieme wens is om jeugdigen te interesseren voor de vele arbeidsmogelijkheden die deze boeiende sector te bieden heeft.

De organisatie bestaat uit vrijwilligers en daarnaast zijn er meer dan 100 bedrijven die sponsoren in de vorm van materiaal, geld of prijzen. Scholen en opleidingsinstanties zijn ook bij de organisatie betrokken. Het evenement wordt georganiseerd door Loon- en verhuurbedrijf W.H. de Kreij, De Kuiper Infrabouw, Korevaar B.V. en Cumela Nederland.

Elke editie mag de organisatie inmiddels rekenen op zo'n 1000 bezoekers. Er is veel te zien en ook veel te doen. Behalve de behendigheid die met een grondverzetmachine wordt getoond is op het terrein een heel uitgebreid assortiment van tractoren en grondverzetmachines tentoongesteld.