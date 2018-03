CDA maakt zich zorgen over overlast bouw bezoekerscentrum Kinderdijk

MOLENWAARD • CDA Molenwaard maakt zich zorgen over de overlast die zal ontstaan wanneer in mei gestart wordt met de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum en een educatieschuur in het molengebied in Kinderdijk.

De SWEK (Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk) wil graag dit voorjaar beginnen met de bouw van de beide objecten. Hoewel de omgevingsvergunning nog moet worden afgegeven, maken de inwoners van Kinderdijk zich volgens CDA-raadslid Mark den Boer nu al wel zorgen over de overlast die de bouw zal veroorzaken.

Het CDA wil van het college weten waarom de bouw van zowel het bezoekerscentrum als de educatieschuur midden in het toeristisch hoogseizoen moet starten en wat dat betekent voor het parkeren van toeristen.

Mark den Boer: "Tijdens de bouw zijn bij het molengebied minder parkeerplaatsen beschikbaar. Maar doordat bussen elders gaan parkeren blijven er volgens de SWEK per saldo evenveel plaatsen voor auto's beschikbaar. Ik wil van het college weten of deze oplossing afdoende is, zeker omdat de verwachting is dat het aantal toeristen dat per auto komt ook dit seizoen weer toeneemt. Er zijn ook nog geen alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar."

Tenslotte heeft het CDA gevraagd op welke wijze het college het bouwverkeer tijdens de openingsuren van het werelderfgoed wil afhandelen en hoe het college via de omgevingsvergunning gaat afdwingen dat overlast voor de inwoners van Kinderdijk tijdens de bouw zo veel mogelijk wordt beperkt.