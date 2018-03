Versluis Assurantiën geeft gastlessen over geld

GIESSENBURG • In de week van het geld (van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart) geeft Versluis Assurantiën, zelfstandig adviseur van de Regiobank, gastlessen aan diverse groepen 7 en 8 op de basisscholen in Giessenlanden.

Doel van deze gastlessen is om leerlingen handvatten mee te geven zodat ze financieel bewust raken. Jaco de Bruin: "Een playstation 4 of de nieuwst smartphone. Kinderen denken op jonge leeftijd dat de aanschaf van dit soort zaken de gewoonste zaak van de wereld is. Ze staan onvoldoende stil bij de waarde van geld en beseffen vaak ook niet dat ouders geld opzij leggen om dit soort spullen aan te kunnen schaffen. Als kinderen naar de middelbare school gaan komen daarbij ook nog eens de discussies over zakgeld, wel of geen telefoonabonnement of het betalen van iets lekkers met een bankpas in de school- of sportkantine bij.

Door de gastlessen wordt op speelse wijze bewustwording gecreerd van de waarde van geld. Bijverdienen door het doen van klusjes of het ontvangen van zakgeld op een eigen rekening helpt enorm bij het verantwoord leren omgaan met geld. Aan de hand van een cashquiz wordt met filmpjes en prikkelende vragen het kind uitgedaagd om na te denken wat ze moeten doen om een financieel doel te bereiken. De Bruin: "Het effect van deze gastlessen heeft zich in het verleden al bewezen. Na één gastles is bij tweederde van de leerlingen de kennis op het gebied van geldzaken toegenomen"

De Regiobank helpt jongeren bij het groeien naar financiële volwassenheid. Het Jongwijs pakket is speciaal door de Regiobank ontwikkeld om uw kind te helpen stap voor stap te leren omgaan met geld. Een pakket dat meegroeit met uw kind en de mogelijkheden biedt die passen bij de levensfase van uw kind.

Van 12 maart tot en met 27 april heeft Regiobank een mooie campagne: JongWijs naar de middelbare school. Opent u een JongWijs mét betaalpas in de actieperiode voor uw kind, dan krijgt het kind naast het welkomstcadeau ook nog eens 5 euro zakgeld op de JongWijs Betaalrekening gestort.

Versluis Assurantiën is te vinden op de Neerpolderseweg 3 in Giessenburg. Bellen kan met 0184-651414.