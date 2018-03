NLdoet levert veel actie op bij molens Simav

STREEFKERK/BLESKENSGRAAF • In het kader van de vrijwilligersdag van het Oranjefonds is er door het hele land veel werk verricht. Ook bij drie molens van molenstichting SIMAV werden afgelopen vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen gestoken.

Bij de Kleine Molen in Streefkerk waren vrijdagmorgen scholieren van een basisschool druk met het snoeien van een heg en het schuren van het interieur. Op zaterdag werd bij dezelfde molen, door vijf vrijwilligers en een team van groenvoorzieners van Verheij Integrale Groenzorg, het erf van de molen aangepakt. Er is een hek geplaatst, geverfd en ook binnen is er schilderwerk verricht. Bij de Hofwegense molen in Bleskensgraaf waren mensen van de Lions bezig met het knotten van bomen. En ook bij de Tiendwegsemolen in Hardinxveld-Giessendam waren diverse enthousiaste vrijwilligers in touw. Ook hier werd een hek geplaatst en is er een extra parkeerplaats gecreëerd.

Dat vele handen licht werk maken werd wel duidelijk. Uiteraard werden de vrijwilligers door de dankbare molenaars voorzien van koffie en een stevige lunch.