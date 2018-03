GiGa Giessenlanden: 'Bewegen is geluk'

HOORNAAR • Het was een mooi samenkomen in De Zes Molens in Hoornaar vrijdagmorgen. Daar kwamen de kinderen van basisschool Samen Op Weg tijdens NLDoet de oudere bewoners van het verzorgingshuis helpen met allerlei klusjes. Het initiatief was opgezet door het team van GiGa Giessenlanden dat alweer anderhalf jaar bezig is deze beide doelgroepen (jong en oud) te activeren.

Een groepje kinderen poetst de rolstoelen en rollators van bewoners van De Zes Molens, klasgenoten schrobben het terras, Stan de Groot van GiGa Giessenlanden loopt met bewoners een rollatorparcours door de gang. "Wij proberen natuurlijk altijd beweging in de activiteiten te verwerken", zo verwijst De Groot naar dat parcours, maar: "Het belangrijkste vandaag is dat de kids iets doen voor ouderen. Jong en oud samen, dat werkt altijd mooi. Net haalde een meneer zijn rollatorrijbewijs en kreeg hij in de gang een high five van één van de leerlingen."

Stan de Groot en Ike Slob schuiven na de NLDoet-activiteit aan in het restaurant van De Zes Molens om het eerste anderhalf jaar GiGa Giessenlanden te beschouwen. Giessenlanden Inspireert, Giessenlanden Activeert is sinds september 2016 bezig om de actieve, gezonde leefstijl te promoten onder de inwoners en is actief bij alle basisscholen, Wasko en KC Bobbi, Syndion en De Lange Wei.

Bewegingsonderwijs

De jeugd is relatief makkelijk te bereiken. De Groot, Slob en hun collega's ondersteunen basisscholen, peuteropvangen en buitenschoolse opvangen bij het verrijken en het verbreden van het bewegingsonderwijs, door clinics aan te bieden en bij onder andere Koningsspelen en naschoolse activiteiten. "Vroeger ontwikkelden kinderen zelf hun motorische vaardigheden door buiten te spelen", zegt Ike Slob. "Je merkt dat die vaardigheden tegenwoordig minder zijn doordat ze meer met telefoons en tablets bezig zijn."

"We hebben een complete leerlijn ontwikkeld waar docenten gebruik van maken. De leerkrachten staan daar helemaal achter. GiGa is gelukkig best een begrip geworden. Alle scholen kunnen ons tweehonderd uur per jaar inschakelen. Aan het begin van het schooljaar leggen we een menukaart voor met activiteiten om uit te kiezen."

Brug

"Oudere inwoners zitten over het algemeen thuis, dus we zoeken andere manieren om met hen in contact te komen", vervolgt Stan de Groot. "GiGa Giessenlanden probeert de brug te zijn tussen zorg en bewegen. De Lange Wei en Syndion zijn onze partners. Zij zien het belang van beweging voor hun cliënten. In de wijk zoeken we samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten bijvoorbeeld. Zo gaan we in april fitheidstesten aanbieden in samenwerking met huisartsen. Hun praktijkondersteuners komen bij de mensen thuis. Zij weten het beste wie daar baat bij hebben. We zoeken altijd de koppeling met lokale partijen. We staan erg open voor nieuwe partners."

"In elk dorp hebben we levend ganzenbord gedaan", noemt Ike Slob een voorbeeld. "Dat is een spel op school waarvoor kinderen opa en oma of een buurman of buurvrouw mogen meenemen. En we gaan regelmatig met kleuters uit het dorp naar een beweeggroep in het dorpshuis. Je ziet mensen letterlijk uit hun isolement komen als die kinderen op bezoek komen."

Beweging onderdeel van het dagelijks leven laten zijn, dat is een van de voorname doelen van GiGa Giessenlanden. "Het is vaak eenvoudig te realiseren", zegt Stan de Groot. "In de zorg zijn mensen geneigd alles te willen doen voor de mensen. Maar ze kunnen best zelf iets oppakken als ze het laten vallen of zelf de knop van de lift indrukken. Het zijn kleine dingen die al een verschil maken."

"Bewegen is geluk", zo duidt Ike Slob de GiGa-missie. "Het is natuurlijk goed voor lichaam en geest, maar het maakt echt gelukkig. Ik zie ons niet als beweegcoaches, maar als geluksbrengers."