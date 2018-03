Zesde editie van fietstocht Nieuwpoort naar Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op zaterdag 16 juni vindt de fietstocht Nieuwpoort-Nieuwpoort voor de zesde keer plaats.

'De Tocht Der Tochten' begon in 1983 met de viering van het 700-jarig bestaan van Nieuwpoort. Al 35 jaar speelt de 250 kilometer lange fietstocht een belangrijke rol in de relatie tussen Belgisch Nieuwpoort en Nieuwpoort in Nederland. De organisatie nodigt (oud) inwoners van Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers uit om de uitdaging op de pedalen aan te gaan.

'We helpen je met de teamgeest en het zitvlees, want we starten vanaf 1 april met een trainingsprogramma', melden de organisatoren in een persbericht. 'Verder is een racefiets een pré, want we gaan de tocht rijden in een peloton van veertig wielrenners. De gemiddelde snelheid onderweg is 25 kilometer per uur en we rijden langs de Zeeuwse kust van Nieuwpoort België naar Nieuwpoort Nederland.'

Goed doel

Er is aan de fietstocht een goed doel gekoppeld. 'We willen ons inzetten voor de bewoners van verpleeghuis De Vijverhof in Nieuwpoort. Doel is een financiële bijdrage de leveren aan een braintrainer voor de bewoners. Dit digitale systeem stimuleert het denkvermogen en het geheugen van ouderen.'

De all inclusive prijs voor de deelname aan Nieuwpoort-Nieuwpoort 2018 is 75 euro. Hierin zit een bijdrage in voor de braintrainer, maar alle euro's die de deelnemers extra willen doneren komen daar ook terecht. 'Als je niet meefietst en je wilt op een andere manier in actie komen voor het goede doel van de fietstocht, dan ben je natuurlijk ook welkom.'

Meer info: nieuwpoortnieuwpoort2018@gmail.com, 06-1259 3581 of Facebook Nieuwpoort NL – Nieuwpoort B.