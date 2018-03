Stichting Gorinchem Citymarketing officieel van start

GORINCHEM • In Gorinchem werd vrijdag 9 maart de Stichting Gorinchem Citymarketing officieel opgericht.

Voorzitter Martin van Vliet ondertekende de oprichtingsakte namens het gehele bestuur. De nieuwe organisatie Stichting Gorcum Citymarketing zet zich in om de vestingstad Gorinchem op de regionale en (inter)nationale kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming voor (dag)bezoek. Zodoende draagt de stichting bij aan de lokale economie, de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de stad en regio. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van Stichting Binnenstadmanagement (BSM), de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ), het IKG, ondernemersvereniging Hartje Gorkum en van vastgoedeigenaren en ondernemers van winkelcentra buiten de binnenstad.

Martin van Vliet is vorig jaar benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de stichting in oprichting, waarna hij het bestuur samenstelde. Wethouder Arjen Rijsdijk is blij dat met de stichting vorm gegeven wordt aan de ambities, doelen en speerpunten die de raad eerder benoemde: de uitvoering is nu structureel gewaarborgd en dient de aantrekkelijkheid van onze stad te vergroten: meer bezoekers aan de stad, met een langere verblijfstijd en hogere bestedingen. Dit alles in samenwerking met betrokken Gorcumers."

Zelf heeft Van Vliet vooral een verbindende en enthousiasmerende rol. Als onafhankelijk voorzitter is hij het aanspreekpunt voor de gemeente en een uitvoerend team van professionals. Een rol die hem uitstekend past: "Gorinchem is een unieke vestingstad met prima voorzieningen. Samen met betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat de stad nog aantrekkelijker wordt voor toeristen, inwoners en ondernemers." De voorbereidingen hiertoe zijn al in volle gang: Gorinchem Citymarketing krijgt eind deze maand een nieuw onderkomen aan de Groenmarkt. Daar opent onder het label Mooi Gorinchem een brandstore met VVV-functie.

Fotobijschrift: Mauro Agnoli namens de BIZ, Martin van Vliet (voorzitter), mr. Antoine Nouens, Edith van Duijn namens BSM, Jan-Rob van Manen (v.l.n.r.) namens het IKG.