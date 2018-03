Grote opkomst NLdoet in Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Met ruim 35 vrijwilligers was NLdoet weer een groot succes in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

Sponsoren stelden belangeloos materieel en spullen ter beschikking. Het straatwerk werd aangepakt en er werd flink schoongemaakt en geruimd om het zwembad klaar te maken voor het zwemseizoen. NLdoet is een mooie start van het vrijwilligerswerk dat gedurende het seizoen gedaan wordt.