Volle kerk in Nieuw-Lekkerland bij zangavond voor Stichting Jafet

NIEUW-LEKKERLAND • De koor- en samenzangavond met het christelijk mannenkoor Eiland Urk in de dorpskerk van Nieuw-Lekkerland trok zaterdagavond honderden belangstellenden.

De kerk zat dan ook overvol. De aanwezigen luisterden naar de zang van de mannen van Eiland Urk, die in klederdracht meerstemmig zongen. De opbrengst van de avond was voor de Stichting Jafet van Janneke en Fernando Galvao-Hulst in Rio de Janeiro. Deze organisatie zet zich in de Braziliaanse stad in voor kinderen die leven in de sloppenwijken.