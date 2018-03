STREEFKERK • Ruim honderd kinderen en dertig volwassenen hebben vrijdagochtend in Streefkerk meegedaan aan NLdoet.

De kinderen waren afkomstig van de beide basisscholen uit het dorp: OBS De Boomgaard en de School met de Bijbel. De volwassenen waren vrijwilligers en leerkrachten van de beide scholen.

Na een gezamenlijke start op het Kerkplein gingen de kinderen er in veertien groepjes op uit om bij verschillende verenigingen en instanties langs te gaan om vrijwilligerswerk te verrichten. Dit varieerde van reclameborden langs de voetbalvelden en de tennisbanen schoonmaken, zingen op zorgboerderij de Molenhoeve, de speeltuin lenteklaar maken tot mee klussen bij de molen en het Thomashuis. Ook gingen kinderen het dorp schoonmaken. Bruggen werden gepoetst, sloten werden schoongemaakt en er werden bloemetjes gepoot in de Kerkstraat.

Ook de vijfde NLdoet in Streefkerk was weer een gezellige boel. "Mooi dat de kinderen van de beide basisscholen op deze manier met elkaar optrekken", merkt één van de begeleiders op. "Dat is wat mij betreft een mooi bijkomstig doel van NLdoet!"

Het dorp ziet er na een dag werken weer een stuk mooier uit!