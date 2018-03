Kinderen en aannemer plaatsen tijdcapsule MFC Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Aannemer Jan Kuijpers van Kuijpers Bouw Heteren en twee schoolkinderen hebben donderdagmiddag 8 maart een tijdcapsule geplaatst in de fundering van het nieuwe Multi-Functioneel Centrum (MFC) Hoogblokland.

Leerlingen van beide basisscholen in het dorp - cbs De Wegwijzer en obs Den Beemd - en kinderen van Wasko kinderopvang keken toe hoe Lucas de Jongh (De Wegwijzer) en Maryam Elaoumrani (Den Beemd) een kunststof tonnetje in een kuil stopten. Lucas en Maryam werden geholpen door de aannemer, die samen met Lucas de kuil weer dicht schepte. Oudere leerlingen legden een tegel op de capsule.

Afgebroken

Het idee achter de capsule is dat toekomstige bouwvakkers bij sloop van het gebouw informatie over het verleden zullen tegenkomen. Oud-schooldirecteur Claas van Kuilenburg vertelde in zijn toespraak hoe hij op de locatie van het MFC ooit in een oud schoolgebouw zijn carrière als schoolmeester begon. Dat gebouw werd afgebroken, er verrees een nieuwe school. Ook die is inmiddels met de grond gelijk gemaakt, om plaats te maken voor het MFC. Dorpshuis 'De Hoeksteen', dat naast de school stond, is eveneens afgebroken.

Oude mannetjes

Van Kuilenburg riep de aanwezige kinderen op om toekomstige generaties te informeren over de capsule. "Als jullie oude mannetjes en vrouwtjes zijn, kunnen jullie schoolkinderen erover vertellen."

Inhoud tijdcapsule

De tijdcapsule is een tonnetje zoals ook kanoërs gebruiken om hun spullen droog te houden. Van Kuilenburg vertelt over de inhoud: "Schoolkinderen hebben er een foto van zichzelf in gedaan, met een zelf geschreven tekst. Burgemeester Werner ten Kate heeft een brief geschreven, De Til Groep heeft een fotoboek over De Hoeksteen gemaakt en het Dorpsberaad schreef een toekomstvisie voor het dorp." Wasko leverde informatie over de manier waarop kinderopvang wordt vormgegeven, een liedjesboek en een foto van de kinderen op de bouwplaats.

Sportzaal

In het MFC krijgt naast de scholen en Wasko ook het dorpshuis met dorpshuiskamer een plek. Verder komt er een sportzaal. Over de indeling en het ontwerp is maandenlang intensief overlegd door de gemeente en de toekomstige gebruikers. Het is de verwachting dat obs De Beemd in maart 2019 een sleutel krijgt en kan beginnen met het inrichten van het nieuwe schoolgebouw.