Groen van Prinstererschool naar landelijke halve finale NK Schooldammen

OUD-ALBLAS • Het pupillenteam van De Groen van Prinstererschool uit Oud-Alblas mag zich opmaken voor de halve finale van het Nationaal Kampioenschap schooldammen.

En daarmee gaan de jonge dammers uit de Alblasserwaard op herhaling. "Het is voor ons de derde keer op rij dat we ons hebben weten te plaatsen. In 2017 en in een jaar eerder stonden we ook al in de finale. Vorig jaar werden we uitgeschakeld, maar in 2016 werden we derde van Nederland. Toen ook al met Daniël den Hertog en Luuk Moret. Julia Vuurens is er dit jaar voor het eerst bij", vertelt een trotse Daan van Werd.

Lange weg

Het was overigens weer een lange weg. Eerst werd het Molenwaard-schooldamtoernooi gespeeld in Ottoland. De tweede plaats, achter het ongenaakbare De Bron uit Molenaarsgraaf, gaf recht op de finale van Zuid-Holland Zuid op 7 maart jongstleden in Hoornaar. "Daar werden we weer tweede, opnieuw achter onze grootste concurrent uit Molenaarsgraaf. Maar die zijn, door hun wekelijkse damlessen van De Kroonschijf, te goed. Daar kunnen we niet tegenop, maar wie weet in de halve finale wel…", knipoogt Daan.

Waar en wanneer die halve finale wordt gespeeld, is nog niet bekend. De finale hebben Daan en zijn ploeggenoten al wel voorzichtig met potlood in hun agenda's gezet: zaterdag 26 mei 2018.