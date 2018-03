75.000 Euro voor energieproject Noordeloos

NOORDELOOS • Het energieopwekkingsproject in Noordeloos kan rekenen op een subsidie van maximaal 75.000 euro van de provincie Zuid-Holland. De gemeente Giessenlanden zal de andere helft van het benodigde bedrag bijdragen. De toekenning zal op 22 maart een hamerstuk zijn, besloot de gemeenteraad donderdagavond.

Doelstelling is om in 2020 twintig procent die van de energie die in Noordeloos gebruikt wordt duurzaam op te wekken door de kracht van de zon. Hiervoor is een zonneplan opgesteld. Dit bestaat uit drie onderdelen:

• Zonnepanelen op bedrijfsdagen op het bedrijventerrein aan de Middenweg.

• Zonnepanelen op een aantal schuren langs de Tiendweg.

• Een veldopstelling op een stuk grond ter hoogte van de kerk aan de Noordzijde.

Om de beoogde 20% te halen, is een zonneweide van 2,5 hectare nodig. Hiervoor zullen samen met Molenwaard beleidskaders worden opgesteld. Mogelijk kunnen deze beleidskaders al medio april in een gezamenlijke raadsvergadering worden besproken.