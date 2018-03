Bouw MFC Schelluinen kan doorgaan in voorkeursvariant

GIESSENLANDEN • De voorgenomen bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in Schelluinen kan doorgaan in de voorkeursvariant: in één bouwlaag. Om dit mogelijk te maken, koopt de gemeente Giessenlanden het perceel Nolweg 10 (woning met schuren, erf, tuin en weiland) voor een bedrag van 550.000 euro.

De gemeenteraad ging hiermee donderdagavond akkoord; de formele besluitvorming op 22 maart wordt een hamerstuk.

Reële prijs

Voornemen van Giessenlanden was alleen de groenstrook te verwerven, maar uiteindelijk wordt het complete perceel aangekocht. 485.000 Euro van het totale bedrag komt ten laste van de algemene reserve. Het perceel wordt op termijn echter gezien als en strategische investering.

ChristenUnie en VVD hadden nog vragen in de richting van wethouder Harmen Akkerman, die sprak van een reële prijs. "Het is een deal die wij graag aangaan."

Aart Schalk (CU) vroeg of woningbouw op de aan te kopen locatie op korte termijn een optie zou zijn. Akkerman: "Dat zou kunnen, maar of we dat willen op dit perceel is een andere vraag, die nu niet aan de orde is."