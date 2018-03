Bank voor de klas op diverse scholen in de regio

ALBLASSERWAARD • Tijdens de landelijke Week van het geld van maandag 12 tot en met vrijdag 16 maart geven bankmedewerkers gastlessen financiële educatie op basisscholen in de regio.

Het programma Bank voor de klas, heeft als thema: samen sparen voor de klas. Want wie kan sparen, is beter voorbereid op de toekomst.

De schuldenproblematiek onder jongeren blijft een actueel thema. Harder roepen dat sparen belangrijk is, heeft volgens het Nibud weinig zin. De samenleving zou volgens de banken moeten inzetten op het stimuleren van 'ongemerkt' sparen: geld opzij zetten zonder dat de consument dat direct voelt in zijn portemonnee. Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen, zo adviseerde het Nibud in 2017.

Rabobank onderkent dit probleem en is al jaren partner van het programma Bank voor de klas. "Het aantal basisscholen waarop we een gastles geven groeit ieder jaar. Dit jaar bezoeken we 14 basisscholen in de regio. Daar geven we in 16 klassen een gastles aan ruim 500 leerlingen. Dit laat zien hoeveel scholen financiële educatie belangrijk vinden", zegt Carine van Splunder, jongerencoach van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Onder meer scholen uit Leerdam, Ottoland, Meerkerk, Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers doen mee.

De banken zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs, blijf de rol van banken hierin belangrijk. Bank voor de klas introduceert dit jaar de Cash Quiz Spaarchallenge. Met de Cash Quiz Spaarchallenge leren kinderen om samen te sparen voor een gezamenlijk gekozen doel.