Petitie voor wethouders over onveilige Bentz-Berg

VIANEN • Chantal de Korte heeft wethouders André Landwehr (Vianen) en Maks van Middelkoop (Zederik) woensdagavond een map met handtekeningen van verontruste bewoners aangeboden.

De bewoners maken zich bezorgd over de verkeerssituatie op de Bentz-Berg waar in de avondspits lange files ontstaan door het sluipverkeer. Vooral bij de afslag bij het Oosterlicht College is de situatie vaak erg gevaarlijk. Er wordt aangedrongen op snel ingrijpen om het ongewenst verkeer te verminderen.

Sluipverkeer

Samen met Monique de Kruijk plaatste Chantal de Korte eind vorig jaar een bericht op Facebook over hun ergernis met betrekking tot de toename van het sluipverkeer in de avondspits. Tussen 15.30 en 18.30 uur staat het behoorlijk vast op de Bentz-Berg. Dat komt vooral doordat automobilisten de file op knooppunt Everdingen en de A27 willen vermijden. Via binnenwegen proberen ze bij Lexmond of Meerkerk weer op de A27 terecht te komen.

Handtekeningen

"Met een groepje buurtbewoners hebben we eind januari een petitie opgestart. Daarnaast zijn we tot 1 maart in Amaliastein en de Molenwijk van Monnikenhof langs de deuren gegaan om handtekeningen te verzamelen. Uiteindelijk zijn het er 1.415 geworden, waaronder ook veel uit Lexmond, en dat zijn er veel meer dan we hadden verwacht. We hebben alle steunbetuigingen aan de wethouders van Vianen en Zederik overhandigd, en hopen dat er snel actie wordt ondernomen. Zelf denken we dat de roadblocks weer ingeschakeld moeten worden. Dat zal de eerste weken waarschijnlijk tot grote ergernis leiden, maar we denken dat het sluipverkeer daarna zal afnemen."

Verbreden

André Landwehr is zich bewust van de problematiek. Die ligt niet alleen in Vianen, maar ook op de Lexmondsestraatweg tot Meerkerk toe. "De enige oplossing is het verbreden van de A27. Het verkeer zal dan geen reden meer hebben om eerder af te slaan om binnendoor naar huis te gaan. Maar dat duurt nog tot 2023 en het is maar de vraag of dat vervroegd kan worden. De gemeente Vianen heeft opdracht gegeven om een aantal oplossingsrichtingen op te stellen die ervoor moeten zorgen dat de toegankelijkheid van de woonwijken en de oversteekbaarheid van de Bentz-Berg worden verbeterd."

Secundair doel is het weren van sluipverkeer op de Bentz-Berg, aldus Landwehr. "Er zijn vijf varianten bedacht, maar geen daarvan zal leiden tot een vermindering van het sluipverkeer. De beste oplossing op korte termijn is wellicht een ontmoedingsbeleid, bijvoorbeeld door verkeer uit de zijstraten van de Bentz-Berg voorrang te geven."

Met collega Van Middelkoop, en wellicht ook met de initiatiefneemsters, gaat Landwehr de petitie binnenkort aanbieden bij Rijkswaterstaat. "We gaan alles uit de kast halen om de pijn te verzachten."

