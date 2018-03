Feestelijke opening vernieuwde Aldi Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De vernieuwde Aldi-vestiging aan de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland wordt op vrijdag 16 maart om 8.30 uur feestelijk heropend. De opening wordt verricht door filiaalleidster Gijsje Bouwmeester.

Het wordt een bijzondere opening. De geur van afgebakken brood is een heerlijke binnenkomer. Daarnaast is het assortiment verrassend en vernieuwend. In de winkel ligt de nadruk op veel verse producten zoals vlees, vis, groente en fruit. De 'best geteste' producten geven aan dat naast de voordeligste prijs ook goede kwaliteit hoog in het vaandel staat bij Aldi.

In verband met de verbouwing is het filiaal vanaf afgelopen woensdag gesloten. Tijdens deze verbouwing kunnen klanten terecht bij het Aldi-filiaal aan Rijnlaan 319 in Sliedrecht.

De verwachting is dat het op de openingsochtend een gezellige drukte wordt: de eerste 400 klanten krijgen bij aankoop van minimaal 20 euro aan boodschappen een tas met kraskaart en gegarandeerd een aantrekkelijke prijs. Op de kraskaart staat de prijs vermeld: bijvoorbeeld een tablet, een professionele gasbakplaat of een tegoedbon ter waarde van 250 euro. Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er (zolang de voorraad strekt) een gratis herbruikbare Aldi-tas.

De enthousiaste filiaalleidster Gijsje Bouwmeester: "Wij zijn als team bijzonder trots om in dit mooie nieuwe filiaal te mogen werken. Iedereen gaat verrast worden. Alleen al door de lekkere verse broodjes! Met veel aandacht voor verse producten en een ruime winkel 'nieuwe stijl' kunnen we de klant nog beter bedienen. Wij zijn in ieder geval klaar voor een mooie toekomst in Nieuw-Lekkerland. Wij heten iedereen van harte welkom."

Foodtruck

Om klanten extra te verwennen, staat er op de openingsdag een Foodtruck op de parkeerplaats. Daar worden heerlijke gerechtjes bereid. Klanten kunnen gratis lekkere hapjes proeven. De gerechtjes zijn vers klaargemaakt met de producten van Aldi. Rondom de opening zijn er diverse proeverijen in de winkel.

Duurzame winkel

Voor Aldi is duurzaamheid een belangrijke pijler. Niet alleen zijn er steeds meer biologische en Fairtrade producten in de schappen te vinden, ook wordt nagestreefd om de filialen zo duurzaam mogelijk in te richten. De winkel is een zeer energiezuinig pand. De restwarmte van koeling wordt gebruikt om de winkel te verwarmen en er is geen gasaansluiting. Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Alle binnen- en buitenverlichting is LED. Papier en folie worden 100% gerecycled.

Bij de bouw zijn regionale leveranciers, installateurs en aannemers betrokken geweest.

De nieuwe winkel aan Planetenlaan 80a in Nieuw-Lekkerland beschikt over zo'n 120 gratis parkeerplaatsen. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.