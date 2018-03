Bijzonder huwelijk op Eben-Haëzerschool in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In het kader van het project over feest op de Eben-Haëzerschool te Groot-Ammers 'trouwden' op woensdag 7 maart Kristan en Ciarah in het stadhuis van Nieuwpoort.

Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand Jongerius mocht het huwelijk van de leerlingen van zijn oude school voltrekken.